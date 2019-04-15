انت الان تتابع «الصحفيين» تختتم العرض المسرحي «عبور وانتصار» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تختتم نقابة الصحفيين على مسرحها، اليوم الإثنين، مسرحية "عبور وانتصار"، من تأليف وإخراج محمد الخولي. وكانت النقابة قد أطلقت العرض المسرحي، الخميس الماضي، بحضور حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، وبالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور، وذلك في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين في تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويري. وتأتي المسرحية من إنتاج المسرح القومي للأطفال، وبطولة الفنانين: "مفيد عاشور، منير مكرم، عادل الكومي، عبدالسلام الدهشان، منصور عبدالقادر، محمد عابدين، عادل شعبان، سعيد مختار، أيمن بشاي.

كما شارك في المسرحية أيضًا كل من شيماء نصار، إيمان سالم، سكر شريف، أحمد زايد، محمد عبدالفتاح، أحمد عصام"، ويكور وملابس محي فهمي، وألحان وليد خلف، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية لمينا إبراهيم.ومن جانبه قال حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط، إن العرض المسرحي "عبور وانتصار" هو أول أعمال لجنة النشاط في