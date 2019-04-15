انت الان تتابع هذا اليوم.. ولد الشيخ الشعراوي وإعدام قاتل السادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 15 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1517: إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية، وكان ذلك إيذانًا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية. في عام 1912: غرق السفينة آر إم إس تيتانيك. في عام 1982: تنفيذ حكم الإعدام بخالد الإسلامبولي وخمسة من معاونيه بتهمة اغتيال الرئيس السادات.

في عام 1452: ولد ليوناردو دا فينشي، رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة.في عام 1839: ولد يعقوب صنوع، رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة.في عام 1874: ولد يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.في عام 1892: ولد الملحن محمد القصبجي.في عام 1895: ولدت الممثلة

في عام 1452: ولد ليوناردو دا فينشي، رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة. في عام 1839: ولد يعقوب صنوع، رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة. في عام 1874: ولد يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919. في عام 1892: ولد الملحن محمد القصبجي. في عام 1895: ولدت الممثلة زينب صدقي. Advertisements في عام 1896: ولد نيكولاي سيميونوف، عالم كيمياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956. في عام 1905: ولد الفنان عبد الفتاح القصري. في عام 1911: ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي. في عام 1937: ولدت الممثلة خيرية أحمد. في عام 1974: ولد أيمن بهجت قمر، مؤلف مصري. في عام 1912: وفاة إدوارد جون سميث، قبطان سفينة تيتانيك. في عام 1980: وفاة جان بول سارتر، كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964.

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