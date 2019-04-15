شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تنفي طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 متراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن طرح وزارة الإسكان لـ 180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2 كاملة التشطيب، بمقدم 14 ألف جنيه، وقسط شهري 480 جنيها، في 26 محافظة، بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وشدد «يونس» على أنه سبق للوزارة تكذيب هذه الشائعة، ولكن أُعيد تداولها مرة أخرى على نطاق واسع، هذه الأيام، وهو ما يحدث بلبلة في أوساط حاجزي المشروع، والراغبين في الحجز، مطالبا المواطنين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشروع، من مصادرها الرسمية، أو الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.