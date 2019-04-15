شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار متوسطة صباح الاثنين في القاهرة والجيزة مع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

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كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 21»، والإسكندرية «14- 19»، وقنا «19 - 33»، والأقصر «19- 35»، وأسوان «20 - 37».