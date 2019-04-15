شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب المشترك «ميدوزا 8» بمشاركة مصر واليونان وقبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين، عن انطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك «ميدوزا 8» بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والذى يستمر لعدة أيام بمصر في مسرح عمليات البحر المتوسط في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

تشارك في التدريب حاملة المروحيات أنور السادات «طراز ميسترال» والغواصة طراز (209) ولانشات الصواريخ «طراز سليمان عزت» وصائدة الألغام بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة «إف – 16» المتعددة المهام والهل المسلح والقوات الخاصة حيث وصلت القوات المشاركة في التدريب والتى تتضمن فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام وعددا من الطائرات المقاتلة طراز «إف – 16» والهل بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة من الجانب اليونانى، ويشارك من الجانب القبرصى سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة.

يهدف التدريب إلى صقل مهارات الضباط والأفراد المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، وحماية الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة.

يأتي التدريب في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.

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