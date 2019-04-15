"سعد الصغير في الجنح ومحاكمة نجلي مبارك".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي شغلت الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، معارضة المطرب تامر عاشور على حكم حبسه حبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

- محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المسماة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

- سعد الصغير أمام الجنح

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان سعد الصغير، بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

- نظر طعن الحكومة على حكم الحد الأدنى للمعاشات

تنظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوى إلزامها بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور.

وأحالت المحكمة أوراق الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية 9 مواد أرقام "19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 للحكم فيما تضمنته من عدم النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.​