شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ فرنسي: التعديلات الدستورية تستجيب لإرادة الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس، ومؤلف كتاب «التطور الدستوري لمصر»، إن التعديلات الدستورية «تستجيب لإرادة الشعب المصري».

أضاف، في لقاء على برنامج «مساء dmc»: «ينبغي اليوم أن نقر بأن مصر في حاجة للاستقرار والأمان والبناء والتنمية وهذا يتطلب وقتًا لتنفيذه وزيادة مدة الفترة الرئاسية، لذا فتلك التعديلات تستجيب لما يسعى إليه الشعب المصري من أمن وتنمية».

Advertisements

أشار المؤرخ الفرنسي إلى أن التعديلات الدستورية ضرورية وتفرض نفسها، مشيدًا بما تتضمنه التعديلات من اهتمام بالمرأة والشباب، وكذلك وجود مجلس شيوخ بجانب مجلس النواب، مشددًا على أن التعديلات ستفيد مصر كثيرًا.

تابع: «أعتقد أن تعديلات الدستور المصري تتجه نحو الاتجاه الصحيح؛ لأنها تضفي استمرارية واستقرارًا في الحكم، وأيضًا بناء المستقبل والمجتمع والتنمية»، مضيفًا: «مصر بحاجة إلى الاستقرار والاستمرار بدلًا من التغيير الذي يضر كثيرًا بالوضع».

وسلط الضوء على التجربة الفرنسية قائلًا: «عندما أراد الجنرال شارل ديجول عام 1958 ذلك قام بمد الفترة الرئاسية إلى ستة أعوام وهذا أمر كان جديدًا بدلًا من فترة قصيرة. نحن عايشنا النظام الرئاسي في الجمهورية الخامسة وهذا يشبه إلى حد كبير النظام المصري وكان له أثر كبير على الشعب والإنسان».

مضى قائلًا: «ما دام الشعب هو الذي يختار رئيسه فإنه ينبغي أن تُجرى التعديلات التي تناسب الوضع.. حينما ارتأى الجنرال ديجول ضرورة تغيير الدستور وبعد ذلك أجريت إصلاحات كثيرة».