شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: تدريب 1250 سائق مركبة سياحية خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة شركات السياحة ، أن عدد قائدى المركبات السياحية الذين تم تدريبهم فعلياً خلال فترة شهرين هو 1250 سائق، وذلك فى إطار خطة الغرفة لرفع كفاءة العنصر البشرى لدعم قطاع النقل السياحى بجمهورية مصر العربية، من خلال إعطاء أولوية قصوى لعقد دورات تدريبية مكثفة (نظرية وعملية) بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية التى تتركز فيها طاقة النقل السياحى.

وقال بيان للغرفة ، أنه تم عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين صباح اليوم لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحرالأحمر وذلك لحوالى عدد 550 قائد مركبة تحت رعاية وزيرة السياحة ، وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله "محافظ البحر الأحمر"، وحسام الشاعر "رئيس مجلس إدارة الغرفة" و أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرئيسية.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حزمة من الإجراءات للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسائحين بهدف زيادة معدلات تدفق السائحين حتى تعود مصر إلى مكانتها الريادية العالمية المعهودة .

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وتستهدف الدورات رفع كفـاءة وصقل مهارات قائدى المركبات السياحية فضلاً عن تطوير المستوى السلوكى والمهنى للمتدرب، للوصول للجودة الفنية السياحية المطلوبة فى قائد المركبة، حيث تعتبر الغرفة أن مجال النقل السياحى هو من أهم عناصر المنظومة السياحية ، لذلك أولى المجلس إهتماماً خاصاً وكبيراً بصقل مهارات العاملين فى القطاع وقائدى المركبات السياحية، وذلك إتساقاً مع سياسة الدولة ووزارة السياحة التى تهدف إلى رفع معدلات جودة الخدمات السياحية التى تقدم للسائحين.

وأشار بيان الغرفة ، الى أن مجلس الإدارة والجهاز الإدارى يبذلون جهودا لتدريب أكبر عدد ممكن من قائدى المركبات السياحية، إستعداداً للبدء فى تنفيذ منظومة الربط الإلكترونى بين الشركات السياحية ووزارة الداخلية، والتى من شأنها توفير الوقت والجهد على الشركات السياحية وتضمن لأجهزة الدولة متابعة المركبات السياحية بشكل لحظى .