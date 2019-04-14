كامل الوزير: "حتى الآن مخدتش مليم من الدولة.. وبدأنا نعظم موارد الوزارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

رحب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بدعوة لجنة النقل في البرلمان للمشاركة في اجتماعها، اليوم الأحد، قائلاً: "أشكركم على دعوتكم لي، وأعتذر عن دعوتكم لي المرة اللي فاتت وإني مجتش، لأن حصل لبس في عرض الخطاب الخاص بالحضور باجتماع اللجنة، وبمجرد ما عرفت إن الجلسة منعقدة بادرت واتصلت برئيس اللجنة، ومقدرش أتأخر".

وأضاف وزير النقل: "أنا حتى الآن مخدتش مليم من الدولة، والحمد لله بدأنا نعظم مواردنا، ونحاول نمنع التزويغ والهروب من التذاكر، وفي أسبوع جايبين إيراد أعلى من الأسبوع اللي قبله، فالإيرادات كانت حوالي 41,7 مليون الأسبوع اللى فات، بزيادة عن الأسبوع اللى قبله 8,4 مليون، واللي في إيدنيا من موارد نعظمه ونستخدمه أحسن استخدام، لنلبى مطالبكم ومطالب الشعب الذين تمثلوه، فالسكة الحديد والموانى والنقل النهري والكباري كله فيه مشاكل وعدم انضباط".

وتابع: "أنا عندى اليوم 24 ساعة ملكوش عندى غير 24 ساعة، هنشتغل مع بعض 24 ساعة، ومن ستمتد ايده على المال العام مش هسيبه، وبعد اعتماد الموازنة هنبدأ نعظم المشروعات التى اعتمدت لينا، ونحاول أن نأخذ إمكانيات أكبر شوية من المتاح لوزارة النقل، لإنها تتابع مشروعات عديدة، ومؤشرات الموازنة بتقول إنه احتمال يعتمد لينا فى وزارة النقل 35 مليار جنيه، لكن ميعملوش الشغل والمشروعات اللى تخلينى أقول إنى خلال سنة عملت حاجة، فهناك طرق عديدة يتم العمل على تنفيذها، وهناك 10 محاور على النيل، كلهم شغالين فيهم فى وقت واحد وليهم خطة، نخلص العشرة دول الأول ويدخلوا الخدمة والناس تستفيد بيهم".

وعن الوضع فى السكة الحديد، قال وزير النقل: "السكة الحديد فيها شغل كتير جدا، الخردة مثلا كانت تباع فى أحسن سنة بـ12 مليون جنيه، خردة قضبان عربيات نقل وغيرها، وناس تعمل حركات مش مضبوطة، 12 مليون فى الكهن الثمينة، إحنا قولنا الكلام دا مينفعش، وفى جلسة واحدة بيعت بـ340 مليون جنيه، وعايز أقولكم اطمنوا وادونا فرصة وهتشوفوا نتيجة مجهود كبير وتوفير كبير فى الفلوس وتعظيم فى الموارد المتاحة، هنعمل اللى يرضى ربنا ويرضيكم ويرضى شعبنا العظيم، وأنا من قرية فى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية".