كامل الوزير من البرلمان: "اللي إيده هتتمد على المال العام مش هسيبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه يحرص على تعظيم الموارد في الوزارة بكل قطاعاتها للحفاظ على المال العام، ومنع إهداره وضبط الأداء، مما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الصالح العام".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء الأحد، بحضور وزير النقل، حيث يعد اليوم أول حضور للوزير في البرلمان منذ توليه منصبه.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موجهًا حديثه للنواب: "أشكركم على دعوتكم لى، وأعتذر عن دعوتكم لى المرة اللى فاتت وإني مجتش، لأن حصل لبس فى عرض الخطاب الخاص بالحضور باجتماع اللجنة، وبمجرد ما عرفت إن الجلسة منعقدة بادرت واتصلت برئيس اللجنة، ومقدرش أتأخر، أنا بمجرد ما أعرف إن حد عايز يقابلنى يشوف شغلنا، بحب أروح للناس علشان يطمنوا على بلدهم وعلى الشغل وعلى جيشهم وقت ما كنت فى القوات المسلحة".

وأضاف: "برحب إني أجي مجلس النواب ونتكلم ونعرف المشاكل ونحلها، وإن النواب تتواصلوا معايا ومش هسييبكم وهنطلع مع بعض كل يوم وننزل مع بعض الفجر ونشوف طرق وكبارى وغيرها، وبخصوص ميناء البحر الأحمر، لو اثبتولي إن فعلا فيه قصور فى الميناء، أنتوا جهزولي من دلوقتى أحسن واحد يمسك رئيس هيئة ميناء البحر الأحمر، أنتوا اللي حاسين بالناس وأنتوا اللى هتنقلولنا مطالبهم ومشاكلهم".

Advertisements

وتابع وزير النقل: "أنا حتى الآن مخدتش مليم من الدولة، والحمد لله بدأنا نعظم مواردنا، ونحاول نمنع التزويغ والهروب من التذاكر، وفي أسبوع جايبين إيراد أعلى من الأسبوع اللي قبله، فالإيرادات كانت حوالي 41,7 مليون الأسبوع اللى فات، بزيادة عن الأسبوع اللى قبله 8,4 مليون، واللي في إيدنيا من موارد نعظمه ونستخدمه أحسن استخدام، لنلبى مطالبكم ومطالب الشعب الذين تمثلوه، فالسكة الحديد والموانى والنقل النهرى والكبارى كله فيه مشاكل وعدم انضباط".

واستطرد: "أنا عندى اليوم 24 ساعة ملكوش عندى غير 24 ساعة، هنشتغل مع بعض 24 ساعة، ومن ستمتد ايده على المال العام مش هسيبه، وبعد اعتماد الموازنة هنبدأ نعظم المشروعات التى اعتمدت لينا، ونحاول أن نأخذ إمكانيات أكبر شوية من المتاح لوزارة النقل، لإنها تتابع مشروعات عديدة، ومؤشرات الموازنة بتقول إنه احتمال يعتمد لينا فى وزارة النقل 35 مليار جنيه، لكن ميعملوش الشغل والمشروعات اللى تخلينى أقول إنى خلال سنة عملت حاجة، فهناك طرق عديدة يتم العمل على تنفيذها، وهناك 10 محاور على النيل، كلهم شغالين فيهم فى وقت واحد وليهم خطة، نخلص العشرة دول الأول ويدخلوا الخدمة والناس تستفيد بيهم".

واستطرد: "هناك تشريع نحاول نعده بخصوص الطرق، ولحد ما يعد هذا التشريع، أصدرت قرار وزارى لكل مديريات الطرق، نحاول نساعد المحافظات فى الطرق الداخلية، ونختار الطرق المؤثرة التى تتكامل مع بعضها من حيث جودة الطرق والتكلفة المالية، هنساعد المحافظين، وكلهم مرحبين وشايفين إن دى خطوة لابد تتعمل، وفى وقت قريب هقولكم تعالوا الخطة بتاعتنا أهى، دا نظام شغلى مش بحب أضحك على حد، اللى هقدر اعمله هعمله، عايزين نتكلم عن طريق يخدم الناس، محدش يجى يقولى عايز اعمل 100 متر أدام بيتى، بنتكلم عن طرق داخلية وطرق رئيسية بين المحافظات، ونستهدف إننا نسهل على المواطن".

وعن الوضع فى السكة الحديد، قال وزير النقل: "السكة الحديد فيها شغل كتير جدا، الخردة مثلا كانت تباع فى أحسن سنة بـ12 مليون جنيه، خردة قضبان عربيات نقل وغيرها، وناس تعمل حركات مش مضبوطة، 12 مليون فى الكهن الثمينة، إحنا قولنا الكلام دا مينفعش، وفى جلسة واحدة بيعت بـ340 مليون جنيه، وعايز أقولكم اطمنوا وادونا فرصة وهتشوفوا نتيجة مجهود كبير وتوفير كبير فى الفلوس وتعظيم فى الموارد المتاحة، هنعمل اللى يرضى ربنا ويرضيكم ويرضى شعبنا العظيم، وأنا من قرية فى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية".

واستمع وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع إلى النواب فيما يتعلق بمشاكل محافظاتهم ودوائرهم، وأغلبها متعلقة بمشكلات الطرق والمزلقانات والكبارى.