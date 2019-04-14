"مصر للطيران" تسير 4 رحلات غدًا لنقل 940 معتمرًا فلسطينيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الاثنين، 4 رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل 940 معتمرًا فلسطينيًا لأداء مناسك العمرة.

حرص مطار القاهرة بالتنسيق مع الشركة بتوجيهات من الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

تمكنت مصر للطيران، من نقل 5600 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة من مطار القاهرة الدولي، على 24 رحلة جوية لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

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جاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.

بدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة ٤ مارس الجاري حتى ٥ يونيو المقبل، بواقع ٤ رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠.

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.