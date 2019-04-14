القصبي: مناقشات التعديلات الدستورية بالبرلمان سيسجلها التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، أن ما حدث من مناقشات جادة داخل مجلس النواب للوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية أمر سيسجله التاريخ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية.

وأضاف: "جميع المناقشات التي تمت في اللجنة التشريعية والدستورية داخل مجلس النواب ساهمت في إنجاز صياغة طيبة للدستور نستطيع أن نهديها للشعب المصري".

وتوجه رئيس ائتلاف دعم مصر بالشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على حسن إدارته للمناقشات التي تمت في اللجنة التشريعية حول جميع مواد الدستور واستيعابه لجميع الآراء المختلفة، كما وجه الشكر لكل من شارك في صياغة أو تعديل أى نص من نصوص التعديلات الدستورية التي تستهدف تحقيق صالح الوطن والمواطنين".