محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، أن ما حدث من مناقشات جادة داخل مجلس النواب للوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية أمر سيسجله التاريخ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية.
وأضاف: "جميع المناقشات التي تمت في اللجنة التشريعية والدستورية داخل مجلس النواب ساهمت في إنجاز صياغة طيبة للدستور نستطيع أن نهديها للشعب المصري".
وتوجه رئيس ائتلاف دعم مصر بالشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على حسن إدارته للمناقشات التي تمت في اللجنة التشريعية حول جميع مواد الدستور واستيعابه لجميع الآراء المختلفة، كما وجه الشكر لكل من شارك في صياغة أو تعديل أى نص من نصوص التعديلات الدستورية التي تستهدف تحقيق صالح الوطن والمواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر القصبي: مناقشات التعديلات الدستورية بالبرلمان سيسجلها التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.