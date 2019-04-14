"محلية النواب": "الطرق الضلمة لن تستمر هكذا.. ومتفائلون بكامل الوزير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد مساء الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة لتأهيل وتطوير الطرق وصيانتها، وخطة إنارة الطرق، إشادة كبيرة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الذي يشارك فى الاجتماع، في أول حضور له بالبرلمان.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الجلسة مهمة جدا، وتتعلق بمتابعة خطة تطوير وتأهيل الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وإنارة الطرق وصيانتها، وما يتعلق بالحفاظ على النسق الحضارى.

ورحب "السجينى"، بوزير النقل، قائلا: "أرحب ترحيبًا خاصًا جدًا للفريق كامل الوزير، وزير النقل، والحقيقة تعاملت معه فى موقفين محترمين جدًا منه، الأول كانت اللجنة في زيارة غير رسمية لمحافظة الإسماعيلية والوزير كان معاه موعد فى محافظة بورسعيد، وذلك قبل توليه منصب وزير النقل، وعندما عرف بوجود اللجنة أصر أن يلتقي النواب ويطلعهم على ما يتم من مشروعات وألغي سفره لمحافظة بورسعيد، وموقف آخر بخصوص طريق إسكندرية الصحراوى".

وتابع "السجيني": "مصر كلها متفائلة بتولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، وأتذكر ما قاله رئيس الجمهورية عنه فى يوم الشهيد، عندما قال: "أعطينا وزارة النقل واحدا من خيرة رجال القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن النواب يمارسون دورهم الرقابى فى البرلمان برشد وليس لديهم هوى ولا غرض ولا طلبات خاصة، وزارة النقل فيها تحديات كبيرة جدا.

واستطرد "السجينى": "لا يمكن أن تستمر الطرق ضلمة، وعليها تراب بارتفاع نصف متر، ونجلس 11 ساعة متواصلة بحضور المحافظ المختص فى إحدى المحافظات والمسئول يتعهد وفى الآخر محصلش حاجة وطريق مضلم ليه 3 سنوات".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة العمل على وجوبية أن يكون للطرق الفرعية آلية للرقابة على الطريق من التعدى عليها والمطبات العشوائية، وضرورة وجود رؤية لإدارة الطرق والإعلان عليها، وتحدث عن العلاقة بين اللجان النوعية فى البرلمان ووزارة النقل، وضرورة وجود إدارة متخصصة للاتصال السياسى، تتواصل مع البرلمان والنواب".

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وأشاد عدد من النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير، وبأدائه وإنجازاته عندما كان رئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكدوا أنهم يتوقعون أن يحقق إنجازات وطفرة فى وزارة النقل، وأن يعمل على ضبط الأداء، مطالبين بمحاسبة المقصرين والمهملين.

وقال النائب بدير عبد العزيز، لوزير النقل: "انت وزير بطعم الفاكهة للشعب المصرى"، بينما قال النائب ماجد طوبيا: "أملنا فيك كبير وثقتنا فيك غير محدودة".

فيما، قال النائب خالد هلالي، إن مصر محظوظة بوزير النقل الفريق كامل الوزير، مشيدا بأداء الوزير، مطالبا الوزير بالتعامل بحسم مع القائمين على هيئة الطرق والكبارى، قائلا: "كل قيادات الهيئة لا تصلح".

كما أشاد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بوزير النقل، قائلا: "مبسوط إن الحكومة فيها وزير صنايعى، بينزل الشارع ويتابع بنفسه الشغل على الأرض، أنا بحط كل فيديوهات جولاتك على صفحتى، وعايزين مسئولين كتير زى الفريق كامل الوزير".

وتابع "الحسينى": "مشكلتنا فى مصر إننا فاشلين فى تعظيم موارد الدولة، يجب أن يتم العمل على تعظيم الموارد، ونحن جميعا فريق واحد ونستهدف مصلحة الوطن والمواطن".

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