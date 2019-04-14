الأوقاف تمنع صاحب واقعة "خلع البنطلونات" من صعود المنابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة، صاحب واقعة إجبار الطلاب على خلع بنطلوناتهم داخل المدرج بكلية التربية بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الأحد، أنه تقرر منع الدكتور إمام رمضان من صعود المنبر، ومن أداء الدروس بأي من المساجد، لما بدر عنه من مخالفات تتنافى مع القيم التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان، فضلاً عن المنتسبين إلى العمل الدعوي، مع الإشادة بما قامت جامعة الأزهر الشريف.

وأوضحت الأوقاف، أن ذلك يأتي بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.

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