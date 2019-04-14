أخبار مصر | "التعليم" تضع مديري المديريات تحت "الميكروسكوب".. ومصادر: الوزير يتابع التقييمات أول بأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تضع مديري المديريات تحت "الميكروسكوب".. ومصادر: الوزير يتابع التقييمات أول بأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- مصادر تؤكد تغيير بين مديري المديريات قريبًا

- مكتب الوزير يتابع التقيمات أول بأول

- الاتجاه لاختيار القيادات الشبابية داخل المديريات

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مديرى المديريات التعليمية فى هذه الفترة تحت "الميكرسكوب"، خاصة بعدما أعلنت الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي أن نائب الوزير وجه بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية.

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وفى سياق متصل كلّف رئيس الوزراء باختيار أكفأ القيادات والعناصر التى تتمتع بقدرة على الإدارة والمتابعة وخدمة المواطنين فى مناصب مديرى المديريات، وغيرها من المناصب المهمة بهذا القطاع الحيوى، بحيث تكون هناك متابعة مستمرة منهم لتطبيق استراتيجية تطوير التعليم الجديدة، وكذا متابعة لأعمال تطوير البنية الأساسية بالمدارس، وفى هذا السياق ترصد "الخليج 365" كواليس وضع مديري المديريات تحت الميكرسكوب خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب إنتهاء أول عام لتطبيق النظام التعليمى الجديد.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قامت منذ فترة بتوزيع استمارة تقييمات على المديريات من حيث متابعة الشكاوى وتنفيذ قرارات الوزارة وحل المشكلات مؤكدة المصادر أن الوزارة تتابع هذه التقييمات أول بأول، ولن تعتمد على التقارير التى تحث على بند "كله تمام يافندم" بل يتابع مكتب الوزير كل شيء ويراجع هذه التقارير التى تأتى من المديريات وتقوم بمراجعتها.

وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365"، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير بين مديري المديريات وسيتم الإطاحة ببعض مديري المديريات والإبقاء على البعض الأخر، وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على القيادات الشبابية بالمديريات التعليمية حتى يكونوا أقرب للميدان ويرصدوا كل ما يحدث.

من جانبه قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أنه يوجد معايير قائمة لتقيم القيادات التعليمية سواء مديري المديريات التعليمية أو غيرهم وهذه المعايير تكون من خلال إنجاز العمل، التدخل السريع لحل المشكلات، تنفيذ القرارات الوزارية، مدى التعاون بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار لرأى المحافظ مؤكدًا لـ"الخليج 365" أنه يوجد تقارير يتم إعدادها فى ذلك الأمر ولا تهاون مع المقصرين.

وعن تغيرات فى مديري المديريات قال محمد عمر لـ"الخليج 365"، إن هذا الأمر من اختصاص الوزير والتغير فى مديري المديريات أو القيادات سيكون قرار وزير التربية والتعليم.