أخبار مصر | أمناء "عادل عبيدو لغات" بوردان يشارك في مبادرة "متميزة يا جيزة بالمشاركة الوطنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمناء "عادل عبيدو لغات" بوردان يشارك في مبادرة "متميزة يا جيزة بالمشاركة الوطنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة الشهيد عادل عبيدو الرسمية لغات بوردان، التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، لبحث المساهمة فى المبادرة الوطنية والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستعرض أعضاء المجلس فى اجتماعهم أمس مشاركة مجلس الأباء والأمناء بالمدرسة فى مبادرة "متميزة يا جيزة بالمشاركة الوطنية.. انزل وشارك"، والتى يرعاها وكيل أول وزارة التعليم بالجيزة خالد حجازى، ومحمود الفولى وكيل المديرية داخل المدارس، ودور مجالس الاباء في تفعيل تلك المبادرة وحث الطلاب، وأولياء الأمور على المشاركة الوطنية في الاستفتاء، وشرح بنود الاستفتاء على الدستور، والدور الوطني لكل شخص تجاه النهوض ببلده .

واستعرض المجلس سبل زيادة التوعية وأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،ودور مجلس الأمناء بمدرسة الشهيد عادل عبيدو الرسمية لغات بوردان فى هذا الاستحقاق في استكمال الإصلاحات السياسية بمصر.

وطالب المجلس فى بيان له جموع المواطنين للمشاركة و الخروج للاستفتاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.. وقال البيان تؤكد مدرسة الشهيد عادل عبيدو الرسمية لغات بوردان تأييدها للتعديلات الدستورية، و يدعو مجلس الأمناء بالمدرسة كافة أطياف و أبناء الشعب المصري بجميع فئاته بالخروج للاستفتاء على هذه التعديلات و المشاركة فى صياغة مستقبل مصر ، وذلك بالحضور ،و الحشد للاستفتاء الشعبي

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وأشادت المدرسة بالقرارت غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالأجور والمعاشات، مؤكدة أن الدولة حاليا بدأت في جني خطوات الإصلاح الاقتصادي ، و التى سوف تنعكس علي الحياة اليومية للمصريين خلال الفترة المقبلة.

وقالت المدرسة أن الدستور ليس قرآنا أو كتابا مقدسا، ولكنه يضع إطارا حاكما مرنا للدولة المصرية، وفقا للظروف المحلية والدولية التي تستدعي إجراء التعديل المناسب لكل مرحلة، لأن كل مرحلة تحتاج إلى تشريعات تتزامن مع خطوات الإصلاح ،حتى تسير الدولة في خط واحد وهدف محدد من أجل التنمية.

لذلك وغيره تؤيد مدرسة الشهيد عادل عبيدو الرسمية لغات بوردان التعديلات المقترحة ، وتراها إصلاحا للدستور والقانون .. وسوف تثبت الايام وعي المواطن المصري بأهمية التعديات الدستورية الجديدة ، لانها تصب في صالح المواطن والدولة.

ويأتي ذلك دعماً للتعديلات الدستورية من منطلق المسئولية المجتمعية لمجلس الأمناء بمدرسة الشهيد عادل عبيدو الرسمية لغات بوردان الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية ،باعتبار المجلس جزء أصيل من نسيج الشعب ،ومن منطلق دور مجلس الأمناء الرائد ومسئوليتة الواجبة في رفع الوعي ،وتقدم الصفوف دفاعاً عن الأمة ونهضتها.

كان المجلس قد شارك بوفد بقيادة رئيس المجلس فى المبادرة الكبرى و المهرجان العام لمديرية التعليم بالجيزة تحت عنوان متميزة يا جيزة بالمشاركة الوطنية "انزل و شارك " بملاعب السعيدية ، و كذلك شارك المجلس بوفد بقيادة رئيس المجلس بمؤتمر المعلمين لمساندة و دعم الدولة المصرية ،و دعم التعديلات الدستورية لتحقيق الاستقرار السياسي و دفع عجلة التنمية المستدامة .