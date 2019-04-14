أخبار مصر | العاملون بـ"الصحافة والطباعة" يشاركون في مؤتمر جماهيري لدعم التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"الصحافة والطباعة" يشاركون في مؤتمر جماهيري لدعم التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، في المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يوم الخميس القادم، لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.

وقال ابراهيم نبي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر،: من واجبنا حس العاملين علي المشاركة الفعالة في التعديلات الدستورية بالنزول لصنع قراراهم.

وتابع أن الشعب المصري صاحب القرار الأول والأخير في الاستفتاء، مشيدًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بهيكلة أجور جميع العاملين بالدولة.

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رحبت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بشأن ضرورة العمل على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات.

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وأكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.

وثمّن "المراغي" توجيهات السيسي، بشأن سحب الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات، حيث أمر بتنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخاصة المستحقة لهم، كما أمر الرئيس بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة في إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صناديق التأمينات الاجتماعية للاستفادة منها في تحسين أحوالهم.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الرئيس طلب من الحكومة أيضا إعداد تشريع خاص لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل، مما يؤكد على أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن، وأن الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال، وصادق في تنفيذ وعوده.

وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية، معربا عن أمله بأن ينص التشريع المقترح حول تحسين أجور العاملين بأن يعالج مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2017 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارات.

فيما أكد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، أن قرارات الرئيس تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، والتي تؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري الذي هو عماد الاقتصاد وحجر الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.