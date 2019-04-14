أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري لشرح التعديلات الدستورية لعمال هيئة السكة الحديد بالشرابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيري لشرح التعديلات الدستورية لعمال هيئة السكة الحديد بالشرابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية لعمال هيئة السكة الحديد، تحت شعار "شارك.. قول رأيك"، بمشاركة عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالدائرة.

قال "وطني"، إن الدساتير من صنع البشر وليست نصا قرآنيا، لذلك هي قابلة للتعديل وفقا للمتغيرات الحياتية التي تتطلب التغير بما فيه صالح المجتمع، مضيفًا أن التعديلات الدستورية التي شهدت حوار مجتمعي موسع تحت قبة البرلمان والذى استمر لأيام ولساعات طويلة، يتضمن مواد تعود بالنفع على الشعب، والقيام بشرح مكاسب التعديلات الدستورية واجب علي النواب والشخصيات العامة توضيح لعموم الناس حتى لا يتلفت للشائعات التي تروجها الجماعة الإرهابية بأنها تعديلات تمت لشخص بعينه، بل جميعها مواد كان ينبغي تعديلها منذ فترة حتى تتواكب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع.

وأوضح وطني، أن أهم ما في التعديلات إرساء الديمقراطية، حيث أن الشعب سيد قراره وقادر على تحديد مصيره حينما ينزل إلى اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد انتهاء البرلمان من المناقشة والنظر في التوصيات المطروحة بشأنه.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن تعديل الدستور أمر حتمي من أجل الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وبناء الوطن وانجاز كافة المشروعات العملاقة وجني ثمار المشروعات التي اطلقت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالفترة القادمة ذات أهمية كبيرة للتنقل من مرحلة البناء إلى مرحلة جنى ثمار مجهود سنوات كان فيها العمل من أجل مستقبل أفضل لبلادنا الغالية.