أخبار مصر | السفير محمد العرابي يلتقي وفد برلماني ألماني لبحث سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير محمد العرابي يلتقي وفد برلماني ألماني لبحث سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بوفد برلماني ألماني، برئاسة رئيس مجموعة الصداقة المصرية الألمانية في البرلمان الألماني.

وأوضح "العرابي"، أنه هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يتبناها لتعزيز العلاقات المصرية الألمانية، والتي من شأنها إعادة عجلة السياحة لمصر مرة أخرى، مع مناقشة الوفد الألماني في العديد من القضايا التى تخص الجانبين.

وتابع وزير الخارجية السابق، أن البرلمان يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الخطو بالتنسيق مع الحكومة، لتعزيز وضع مصر الخارجي، وهو ما يسير عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظهر للعلن من خلال خطواته الأخيرة سواء زيارته لعدد من الدول الأفريقية وأمريكا.