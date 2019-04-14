أخبار مصر | برلمانية: تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن تأيدها التام للقانون المُقدم من النائب محمد فؤاد حول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن ٢٥ ٪ من عدد الأعضاء قائلة:"هذا المُقترح ينصف المرأة".

وقالت جهاد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إنه في كافة بلاد العالم نجد أن خطوة تقدمها وازدهارها تأتي من بوابة المرأة بتوفير كافة الحقوق لها لتمكينها في العمل بمختلف القطاعات، مُشيرة إلى أنه من باب تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية لابد أن يكون للمرأة نصيب داخل هيئة كبار العلماء نظرًا للنجاحات التي حققتها المرأة المصرية وإثبات كفاءتها في المهام التي وكلت إليها بالمناصب القيادية بالدولة بداية من تواجد 8 وزيرات سيدات في الحكومة بالإضافة إلى وجود 89 نائبة بمجلس النواب والجميع يشهد بمدى كفاءة المرأة وإخلاصها وتفانيها في العمل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أننا نمتلك سيدات تمتلك من الوعي والثقافة والخبرات العملية قدر كافي تجعلهم يثبتون كفاءتهم أيضًا حال الموافقة على تمثيلهم داخل هيئة كبار العلماء بالأزهر.