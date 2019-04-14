أخبار مصر | الأوقاف تفتتح الدورة التدريبية الرابعة عشرة للتوعية السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تفتتح الدورة التدريبية الرابعة عشرة للتوعية السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الأوقاف الدورة التدريبية الرابعة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف أسيوط بديوان عام المحافظة، شارك فيها عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بأسيوط، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية .

وفي بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسي أحد علماء الأوقاف بالمشاركين في الدورة ، مثمنا دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .

وقال محمد عبدالمالك مصطفي عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط بالدعاة إن سيدنا آدم (عليه السلام) أسكنه ربه الجنة ولم يتركه وحيدًا فريدًا بل خلق له شريكًا من نفسه قال تعالي : ” يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ” , مبينًا أن الأسرة هي الرابط الذي من خلاله توجد الذرية , ومن هنا شرع الله الزواج الشرعي الصحيح لتكوين الأسرة ، ومن ثمراتها المحافظة علي النسل البشري والارتقاء به , والإنسان بفطرته يشتاق إلى النسل واستمرار ذكره واسمه من بعده , قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام) : “رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ”.

وأضاف أن الذرية القوية والنسل الذي يرفع وينفع أفضل من الكثرة الضعيفة الهزيلة ، كما حذر من ترك الأطفال عرضة لأصحاب السوء والمخدرات , فالإسلام يريد منا شبابًا قويًا , ثم ذكر أنه لا يوجد خلاف بين العلماء في تنظيم النسل ، وأن بناء النشء والشباب بناء عظيم للمجتمع.