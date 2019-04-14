أخبار مصر | حق رد| "صيدليات 19011": الشركة مملوكة لمجموعة من الصيادلة المصريين المعروفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حق رد| "صيدليات 19011": الشركة مملوكة لمجموعة من الصيادلة المصريين المعروفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت إدارة صيدليات 19011، خطابا إلى "الخليج 365" للرد على ما نشر في العدد الورقي بتاريخ 11 أبريل الجاري.

وتنشر "الخليج 365"، خطاب "19011" من منطلق حرصها على حق الرد.

وجاء الخطاب كالتالي:

"السيد رئيس تحرير جريدة الخليج 365

تحية طيبة وبعد..

بشأن مانُشر في جريدتكم الورقية الخليج 365 والخاص بإصدار يوم الخميس الماضي بتاريخ 11-4-2019.. تحت عنوان "سر 19011 شركة مجهولة تعرض مليار جنيه لاحتكار سوق الدواء".

فإن إدارة صيدليات 19011 تود أن ترد على كل ما ذُكر من موضوعات مختلفة في هذا الخبر المنشور بشأن السلسة في النقاط التالية:

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1- بشأن ما ذُكر فيما يخص العروض فإن كل تلك العروض التي يتم الإعلان عنها عبارة عن هدايا تقدمها الشركات المصنعة والمنتجة لجميع الصيدليات وليس فقط مخصصة للصيدليات التي تحمل رقم 19011، وهذا ليس له علاقة بالأدوية وبالتالي ليس له علاقة أيضًا بالأمن القومي.

2- ذكرت جريدتكم امتلاكنا لصيدلية في منطقة الداون تاون بالتجمع الخامس بمبلغ 75 مليون جنيهاً وهو الأمر الغير متواجد نهائياً فليس لنا أي فروع بها وهو ما يمكن التأكد منه بكل سهولة عن طريق العودة للمكان والبحث به.

3- أما بشأن ما ذُكر عن أن صيدليات 19011 يمتلكها أشخاص مجهولون فإن الشركة مملوكة لمجموعة من الصيادلة المصريين المعروفين في سوق الصيدلة والأدوية وأسمائهم مدونة في السجل التجاري للشركة ويتخطى عددهم الـ 10 صيادلة.

4- لم يحدث تماماً أن تم عمل خصم على الأدوية حيث أن أسعارها مسعرة جبرياً على الجميع، ولكن العروض والخصومات التي تُقدم تكون على منتجات التجميل فقط وهذا متاح لكل الصيدليات وكذلك أيضًا هدايا العملاء فتقدمها الشركات الموزعة لمنتجات التجميل لعملائها عن طريق الصيدليات كنوع من أنواع التسويق والإعلان عن المنتج.

5- وبخصوص الاستحواذ على صيدليات الإيمدج فإن إدارة صيدليات 19011 تؤكد اندماجها للمجموعة بشكل رسمي ولكن الإدارة تنفي تماماً وبشكل قاطع وجود أي نية للاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي وهذا الأمر لا أساس له من الصحة.

6- أما فيما يخص بمخالفة القانون وأن جميع الصيدليات على لافتاتها نفس الاسم يمكن الرجوع لكل اللافتات على أرض الواقع حيث أن كل صيدلية لا يوجد عليها سوى اسم صاحبها المُصدر له رخصة من وزارة الصحة وأن 19011 هو رقم الخط الساخن الخاص بنا الذي تشترك به كل الصيدليات فلايوجد على الصيدلية سوى اسم المالك الفعلي لها والدليل على ذلك أنه لايوجد علينا مخالفات قانونية في هذا الشأن.

7- بالنسبة لما ذُكر عن تمويل الفطيم للصيدليات فلا يوجد أي صلة بين سلسلة صيدليات 19011 وبين مجموعة الفطيم.

8- أما بشأن عدم امتلاك أصحاب الشركة لأصول فإنهم يمتلكون أصول تتخطى مئات الملايين ولم يتحصلوا حتى اللحظة الراهنة على أي قروض بنكية بعد".