أخبار مصر | لجنة المشروعات بنقابة 'المهندسين' تلتقي مع رئيس جهاز المشروعات لتعزيز التعاون لخدمة شباب المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المشروعات بنقابة 'المهندسين' تلتقي مع رئيس جهاز المشروعات لتعزيز التعاون لخدمة شباب المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألتقى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنقابة المهندسين المصرية، الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التعاون بين نقابة المهندسين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة شباب المهندسين، وإقامة مشروعات تكون نواة للاقتصاد المصرى.

وتناول اللقاء خطوات أولية لعمل بروتوكول تعاون بين النقابة والجهاز، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم الإعلان فيه عن عقد دورات تدريبية مجانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في النقابات الفرعية للمهندسين، في كل أنحاء الجمهورية، وتعريف شباب المهندسين سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

من ناحيته، قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن ذلك يأتى إنطلاقا من حرص نقابة المهندسين المصرية، على دعم شباب المهندسين المصريين للقيام بالمشاريع الصغيرة، من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.