أخبار مصر | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الجنوب أفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الجنوب أفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيدة "لينديوي سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، حيث تناول الاتصال التباحث حول المسائل الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية، لاسيما ما يتعلق بالتطورات الجارية للمشهد الليبي، وذلك على ضوء مركزية دور مصر وقُربها من دوائر الأحداث بما يُسهم في تشكيل موقف أفريقي موحد.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المُشترك، خاصةً مع عضوية جنوب أفريقيا الحالية بمجلس الأمن الدولي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.