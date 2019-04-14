أخبار مصر | "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "دروس وعبر من تحويل القبلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "دروس وعبر من تحويل القبلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان " دروس وعبر من تحويل القبلة".

وطالبت الوزارة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت وزارة الأوقاف إن من الأحداث العظيمة في تاريخ الإسلام حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بيت الله الحرام وقد أصل ورسخ حدث تحويل القبلة مبدأ الوسطية في الأمة الإسلامية التي جمعت بين قبلتين عظيمتين قبلة إبراهيم عليه السلام وقبلة أنبياء بني إسرائيل فأمة الإسلام أمة وسط.

وأضافت الوزارة أن من بين الدروس المستفادة من تحويل القبلة هو إظهار قوة الإيمان والإخلاص وكذلك إظهار مكانة المسجد الأقصى في ضمير الأمة وكيانها وأن لكل أمة مقدسات تعتز بها وتفرح وتلتف حولها وتلتف حولها وتداع عنها بكل غال ونفيس ومن بين الدروس المستفادة أيضا من تحويل القبلة وحدة الأمة الإسلامية في العقيدة والقبلة والنبي والكتاب.