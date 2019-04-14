مصر | التحريات تكشف مفاجآت حول ضبط 3 أطنان تمور بأطفيح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف مفاجآت حول ضبط 3 أطنان تمور بأطفيح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة ضبط 3 أطنان تمر هندي داخل مصنع غير مرخص بأـطفيح، وتبين أن العاملين بالمصنع يقوموا بطحن التمور، عند طريق تكسيرها بأقدامهم، واستخدام خامات ومنتجات في التصنيع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كانت توصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص بتصنيع التمر هندي بخامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتعبئتها داخل عبوات بتواريخ صلاحية جديدة، مدون علية فيكتور بالبذور، وترويجها على الأسواق مسببا أضرارا صحية لمتناوليها.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية، ومداهمة المصنع المتحري عنه، وبالتفتيش عثر بداخله على 3 أطنان تمور مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

Advertisements

نرشح لكم: إحباط بيع 250 كيلو دقيق مدعم في السوق السوداء بأطفيح

كشفت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام "سعيد. م. ع"، 31 سنة، صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز أطفيح، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والذي يتم صرفة بنظام الحصص للمخابز المرخصة ويستخدم في إنتاج خبز بلدي مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم وقيامه باستخدام تلك الكميات من القيق البلدي المدعم، وبيعة بأسعار مغالى فيها المواطنين مسببا أضرارا جسيمة بالاقتصاد القومي للبلاد.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين وبمداهمة المخبز، أمكن ضبط الشخص المشار إليه، وبتفتيش المخبز عثر علي 5 أجولة دقيق مدعم من قبل الدولة استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم وبلغ اجمالي المضبوطات 250 كجم دقيق مدعم من قبل الدولة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفسي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.