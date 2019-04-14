مصر | "عايشة لوحدها".. كواليس اغتصاب "أجنبية" على يد يمني الجنسية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عايشة لوحدها".. كواليس اغتصاب "أجنبية" على يد يمني الجنسية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة، إلى أن الشاب اليمني الجنسية، المتهم باغتصاب جارته الأجنبية الجنسية، كان على علم بأنها تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها، بمنطقة العجوزة، وعلى إثر ذلك خطط لاغتصابها، وتوجه للطابق سكنها، طارقا باب شقتها، وعند فتحها له، تعدي عليها بالضرب، ثم تعدي عليها جنسيا، داخل شقتها، وفر هاربا، تاركها في حالة إعياء.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من اجنبية الجنسية، بقيام جارها بالتعدي عليها جنسيا وإغتصابها داخل شقتها بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الالفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التوصل لصحة البلاغ الوارد، وبإعداد قوة أمنية تمكن الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، من القبض عليه، وبمواجهته أقر أمام المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتحويل المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بحالتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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العثور على جثة طالب بمياة النيل في الصف.. والتحريات تكشف سبب وفاته



نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، بقطاع أمن الجيزة، في انتشال جثة طالب بالمرحلة الثانوية، من مياه النيل بدائرة مركز الصف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا مفاده، بمصرع طالب بالمرحلة الثانوية غرقا بمياه النيل، دائرة المركز.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من إنتشال الجثة، وبينت التحريات الأولية، انه أثناء إستحمام المتوفي بمياه النيل، لقى مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

