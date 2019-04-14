انت الان تتابع «تشريعية النواب» توافق على مادة تعيين النائب العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على نص المادة 189 فقرة ثانية، والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه، ووافق 43 نائبا من أعضاء اللجنة على نص المادة المستحدثة، بينما رفض 5 نواب آخرين. وجاء نص المادة على النحو التالى: "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين حتى يكون أقرب للعدالة والمنطق، لافتا إلى أن مسألة مدة تعيين النائب العام تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية. وأضاف الشريف: