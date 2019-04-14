تغييرات جديدة بقنوات أون والحياة ودي إم سي وسي بي سي

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تامر مرسي

بعد تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة قنوات "أون، والحياة، ودي إم سي وسي بي سي"، بدأت اللجنة التنفيذية في العمل من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وتحسين بيئة العمل، إذ قامت بعمل قطاعات عرضية على مستوى الشبكات الأربع لتوحيد الإدارات المساعدة للقطاعات الإنتاجية. وأعلنت اللجنة تكليف اللواء ثروت درويش بإدارة قطاعات الأمن والشئون الإدارية، والمهندس أحمد مصطفى للإدارة الهندسية والتكنولوجيا، وندين سلامة لإدارة قطاع التسويق، وأيمن بديوي لإدارة القطاع المالي، وأحمد يسري لإدارة الإبداع والبروموهات، وحسن حامد لإدارة قطاع الديجيتال، وعصام نصار للمشروعات الفنية.

واجتمعت اللجنة برئاسة تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالقيادات المكلفة لتوضيح أهداف المرحلة الحالية، وتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم. وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق، استحواذها على مجموعة "دي ميديا" الإعلامية المالكة لقنوات "dmc"، على أن يتولى تامر

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