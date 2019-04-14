شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تستقبل «فودة»: «دعم جنوب سيناء بـ11.5 مليون جنيه لتوفير أطباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لبحث التعاون المشترك ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، بديوان عام وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزيرة أكدت حرصها على توفير كافة سبل الدعم للمحافظات وخاصةً الحدودية منها، لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري.

وأشار «مجاهد» إلى أن وزير الصحة وافقت على توفير 11.5 مليون جنيه كمخصصات مالية للأطباء العاملين بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حرصاً على استمرار تقديم الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، حيث سيتم توجيه 9 ملايين جنيه منها لتفعيل البروتوكولات التي تم إبرامها مع الجامعات المصرية لتوفير أساتذة من الجامعات للعمل بمستشفيات المحافظة، كما تم تخصيص 2.5 مليون جنيه أخرى لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وصرف مستحقات الأطباء والأخصائيين والاستشاريين المنتدبين من خارج المحافظة في مستشفيات: الطور العام، ورأس سدر المركزي، وأبورديس المركزي، ودهب المركزي، ونويبع المركزي، وكاترين المركزي.

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وأضاف أن وزيرة الصحة وافقت أيضاً خلال الاجتماع على فرش 100 شقة قامت المحافظة بتخصيصها كسكن للأطباء والعاملين المغتربين بالمحافظة، حرصاً منها على توفير بيئة عمل مناسبة للفريق الطبي.

كما تناول الاجتماع التحضير لمؤتمر السياحة العلاجية والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية له برئاسة محافظ جنوب سيناء، وعضوية الدكتور أحمد محيي، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، وعضو لجنة السياحة العلاجية.

وفي هذا الصدد، كشف «مجاهد» عن أن وزيرة الصحة وجهت بإبرام تعاقدات على هامش المؤتمر المقرر عقده بشرم الشيخ، مع شركات التأمين الطبي العالمية، بهدف الترويج للسياحة العلاجية في مصر، واستقدام مرضى من مختلف دول العالم، للعلاج بالمستشفيات المصرية المعتمدة دولياً.

وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بالتعاقد مع هيئة الاعتماد الدولية (GCI)، لاعتماد المستشفيات الحكومية، ومنحها شهادات الجودة العالمية، حيث سيتم البدء بمستشفيات: شرم الشيخ الدولي، والشيخ زايد التخصصي، ودار الشفاء، كمرحلة أولى، على أن يتم اعتماد بقية المستشفيات تباعاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء، بما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة طبية ذات جودة لأهالي المحافظة، مؤكداً تسخير إمكانيات المحافظة لخدمة المريض.