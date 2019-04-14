شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: 8 ملايين جنيه زيادة أسبوعية بعد تطبيق غرامات الركوب بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل معه مرتين يومياً صباحاً ومساءاً لمتابعة كل ما يتم تحقيقه بمنظومة النل خاصة في السكك الحديدية، مؤكداً أنه(كامل الوزير) سيتقدم بخطة كاملة للرئيس عن عمل الوزارة وفقاً لفترة معايشته داخل الوزارة خلال شهر كامل.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه بدأ العمل بإصدار قرارا بحل شركتين، وبعد ذلك شركة ثالثة، وجميعها شركات خاسرة لم تحقق شيئا منذ إنشائها.

وأضاف الوزير أنه لن يسمح باستمرار أية شركة خاسرة، وقال أن هناك شركات كانت رواتب العاملين بها أكبر من رأس مالها، في حين أن العنصر البشري هو سبب كل المشكلات في قطاع النقل، وهذا العنصر (البشري) يمكننا تطويره والتعامل معه والاستفادة منه.

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ولفت كامل الوزير إلى أن هيئة السكة الحديد كانت تحقق 33 مليون جنيه أسبوعياً، لكن بعد تطبيق الغرامات حققت 41 مليون جنيه، بقارق 8 ملايين جنيه في الأسبوع الواحد.

وكشف الوزير عن أنه سيجري زيارة مفاجئة لمحطة مصر اليوم «الأحد»، رغم أن هناك انضباط حاليا بالسكك الحديدية، موضحا «ليس انضباط كامل ولكن سيتحسن في الفترة المقبلة.

وطرح هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في بداية الاجتماع، رؤية وتوصية اللجنة حول تطوير قطاع السكة الحديد، وتطوير شبكة الطرق.

وأشاد عبدالواحد بما قام به الوزير منذ توليه وزارة النقل من إجراءات عاجلة، مؤكدا دعم لجنة النقل بقرارات الوزير خاصة في إطار تطوير السكة الحديد.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى للفريق كامل الوزير، التي يحضر فيها اجتماع بمجلس النواب، منذ توليه مسؤولية وزارة النقل.