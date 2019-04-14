شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي وقف تكليف الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الأخبار المتداولة بشأن وقف تكليف الأطباء، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار. وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، إن وزارة الصحة اعتمدت حركة تكليف أطباء 2019، متابعا: «تم اعتماد 8040 طبيب، وتوزيعهم على مستوى 27 مديرية»، مشيرا إلى أن جميع من تقدموا من الأطباء تمت الموافقة على تكليفهم، في حين رفض 100 طبيب المشاركة في التكليف.

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