شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تليفونيا مع نظيرته الجنوب أفريقية تطورات المشهد الليبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من لينديوي سيسيولو، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، حيث تناول الاتصال التباحث حول المسائل الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية، لاسيما ما يتعلق بالتطورات الجارية للمشهد الليبي، وذلك على ضوء مركزية دور مصر وقُربها من دوائر الأحداث بما يُسهم في تشكيل موقف أفريقي موحد.
ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المُشترك، خاصةً مع عضوية جنوب أفريقيا الحالية بمجلس الأمن الدولي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
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