شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: ممشى زجاجي لأول مرة في العالم على محور روض الفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تفاصيل محور روض الفرج، الذي يضم أعرض كوبري في العالم بعرض 64 مترًا، والذي وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي آخر جزء فيه اليوم

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «النهارده كان يوم من أسعد الأيام، لتشريف الرئيس لنا في مشروع محور روض الفرج، خاصة لوضعه آخر قطعة من المحور بنفسه، وكان لها مغزى كبير».

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أهمية مشروع محور روض الفرج، قائلا: «يربط مناطق عديدة لتخفيف التكدسات، مثل طريق العين السخنة والزعفرانة بالساحل الشمالي، وتربط شبرا الخيمة بالطريق الدائري، عبورا بجزيرة الوراق، وصولا للكيلو 39 في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، حتى يصل للضابعة في الساحل الشمالي».

وتابع صلاح قائلا: «محور روض الفرج غاية في الأهمية، لأن جميع المحاور الموازية تعاني من التكدس، مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري»، مشيرا إلى أن ارتفاع الكوبري يبلغ 14 مترا، وتبلغ مساحة الفتحة الملاحية أسفله 300 متر، بحيث تسهل مرور وسائل النقل النهري بدون عوائق.

وأعلن رئيس المقاولون العرب انتهاء أعمال تشييد الكوبري، قائلا: «مش باقي غير شهرين لأعمال التشطيب والأسفلت والأرصفة، ويتم الافتتاح الرسمي بحضور رئيس الجمهورية الذي يتابع الأعمال يوميا»، متابعا: «لأول مرة في مصر يتم عمل أرصفة زجاجية كممشى للأسر على محور روض الفرج في شهر الصيف للاستمتاع بالنيل، وهو شيء غير موجود في أي دولة بالعالم»، لافتا إلى أن الكوبري يتميز بشكله الرائع.

المهندس صلاح محسن أكد أن جميع المهندسين العاملين في المشروع لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، متابعا: «المكسب الحقيقي لشركة المقاولون العرب هم هؤلاء الشباب.. وأكثر من 4 آلاف شخص ما بين عمال ومهندسين وفنيين مصريين عملوا في المشروع، بمتابعة استشاري صيني وحيد، أي أن المشروع مصري بنسبة 100%».