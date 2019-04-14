شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» توافق على تعديل اختيار «النائب العام» بالتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تعديلات المادة 189 فقرة 2، والتي تنص على:«ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

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