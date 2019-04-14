شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن حقيقة وقف تكليف الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان اعتماد حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، حيث جرى تكليف 8040 طبيبًا وطبيبة، موزعين على مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وقف تكليف الأطباء.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات والرجوع إلى مصدرها الرسمي حرصاً على عدم نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.