شكرا لقرائتكم خبر عن «البنا» رئيسًا للمجلس الاستشاري للتمور بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعضاء المجلس الإستشاري لتطوير النخيل والتمور بالمحافظة، لتشكيله وعقد أولى جلساته بقاعة ديوان عام المحافظة.

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وجاء تشكيل المجلس باختيار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة السابق رئيسا للمجلس وعضوية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي وكذلك الدكتور إسماعيل الدعيق وزير الزراعة الفلسطيني الأسبق وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال زراعة التمور وكذلك ممثلين عن وزارت الزراعة والصناعة والري وعدد من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة وكبار منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن المجلس أصدر عدة توصيات في ختام جلسته الأولي أهمها وضع استراتيجية عامة وعاجلة لحل كافة المشكلات التي تعوق تنمية وتطوير زراعة وصناعة التمور بالمحافظة، إتخاذ خطوات جادة لإقامة بورصة للتمور بالمحافظة، وتقديم المشورة العلمية والبحثية للشركات الاستثمارية، والتنوع في زراعه أصناف التمور، والتعاون مع كافة الدول المهتمة بزراعة النخيل لتبادل الخبرات، ووضع برامج إرشادية لإستخدام الطرق الحديثة في الزراعة واليات وطرق التلقيح الجديدة ومكافحة الآفات، وكذلك الاستفادة من مخلفات النخيل في الصناعات المختلفة، وضرورة الانعقاد الدوري للمجلس والزام كافة الشركات والجهات بالقرارات الصادرة منه.

يذكر بأن المحافظة أعلنت عن تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمار في مختلف المجالات وخاصة في مجال زراعة النخيل وذلك بتخصيص 20 ألف فدان بكل مركز من مراكز المحافظة لإقامة مناطق لكبار المستثمرين تبدأ من مساحة 1000 فدان وأكثر وكذلك تخصيص 5 آلاف فدان بالمراكز لإقامة مناطق لصغار المستثمرين بمساحات 1000 فدان فأقل، وذلك بقيمة إيجارية 1000 جنية للفدان الواحد ومدة سماح تصل لـ 4 سنوات، وإقامة المشروعات الصناعية التكميلية بتلك المناطق بالمجان وكذلك التعاون في إستخراج كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات من الجهات الحكومية المختلفة