شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أول برنامج تدريبي للكشف عن متبقيات المبيدات في الجوافة والفراولة بمحافظتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بإشراف لجنة المبيدات تنفيذ البرنامج التدريبي لسحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات في الجوافة والفراولة في محافظتي البحيرة والقليوبية، بمشاركة 20 متدربا، من المهندسين الزراعيين في الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك على مدار يومين الأول نظري وعملي، والثاني زيارة ميدانية لمحطة تعبئة موالح للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل واستخلاص النتائج للتكويد.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لمحصولي الجوافة والفراولة، لتحديد حالة متبقيات المبيدات في المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائي والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة في متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية.

Advertisements

ومن جانبه قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن البرنامج التدريبي يعتمد على مشاركة مهندسي البساتين ومكافحة الآفات في محافظتي البحيرة بإعتبارهما من المحافظات المستهدفة وفقا للبرنامج التدريبي، والذي يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات من الجوافة والفراولة وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، موضحا أن ذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.

وأضاف محمود عطا، أن البرنامج التدريبي يستهدف الوقوف على برنامج حقيقي على أرض الواقع لتقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين بإستخدام مبيدات ذات فعالية في القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه سيتم التدريب في المعمل المركزي للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين.

ولفت «عطا»، إلى أن البرنامج يستهدف أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو إستخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصي بإستخدامها على المحاصيل البستانية، والتعرف على حالة متبقيات المبيدات في زراعة الجوافة والفراولة في المحافظتين.