شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وقف تطبيق رسوم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.. وفتح المنظومة للممولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر حكومية إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين بإيقاف تطبيق تحصيل رسوم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والتي تبلغ 320 جنيهًا تمثل 240 جنيهًا رسومًا، باﻹضافة إلى 14% ضريبة على القيمة المضافة، و5 جنيهات عمولة بنكية.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن رئيس المصلحة أجرى اتصالًا بـ«معيط» خلال وجوده بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإطلاعه على الأزمة، التي أحدثتها الرسوم الجديدة في أوساط الممولين ومكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب.

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ويأتي التأجيل والإيقاف بحسب المصادر لحين عودة وزير المالية من الخارج، استجابة من وزارة المالية لمطالب عدد من المكاتب المحاسبة والشركات بإلغاء الرسوم المفروضة على تقديم اﻹقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر أن تعليمات الوزير تضمنت فتح منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة لجميع الممولين لتقديم إقراراتهم دون رسوم، بينما تساءل عشرات الممولين والمحاسبين الذين سددوا الرسوم التي سببت الأزمة في بداية تطبيقها.

يذكر أن الرسوم الجديدة تم إقرارها على شركات الأموال «الشركات المساهمة، وشركات الاستثمار، وكبار الممولين، وسط تأكيدات بعدم دخول حصيلة هذه الرسوم إلى حصيلة مصلحة الضرائب الإيرادية، دون توضيح تفاصيل حول الجهة، التي فرضت الرسوم الجديدة ومصادر إنفاقها، لكن بعض المحاسبين أكدوا أن هذه الرسوم، تتعارض مع توجه الحكومة والبنك المركزي إلى التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.