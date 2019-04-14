شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق المصري يحصد الذهب والفضية والبرونز في «جنيف الدولي للاختراعات 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد الوفد المصري المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته السابعة والأربعين والتي اُختتمت فاعلياته الأحد، على 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه.

و أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، وأشار الوزير أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية،مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين عقب عودتهم .

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،أن الأكاديمية قد اختارت ودعمت المخترعين المصريين من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلى ما يقرب من 300 الف جنيه مصري.

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واوضح صقر ان دعم الأكاديمية للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الايام حيث تنوعت البرامج وتضاعف الدعم، حيث تقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقاً لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 على اطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.

وفاز بالميدالية الذهبية الدكتور عمرو هلال عن ابتكاره غذاء مبتكر معزز بالفيتامينات والمعادن، والدكتور محمود جلال عن عرض تقنيات مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية، والمبتكر محمود صالح شركة Medusa عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثي الخلوي للكروموسومات وهو أحد المشاركين من محور دعم الشركات الناشئة بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 ومن المحتضنين بالبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، وحصد الفضة احمد الشامي عن ابتكاره تعزيز كفاءة التبريد لمحركات الديزل الثقيلة باستخدام جزيئات النانو، وباهي أحمد عن ابتكاره روبوت إعادة تأهيل الهيكل الخارجي لليد، وهشام نصار عن ابتكاره وحدة التعقيم والفرم المتكاملة للنفايات الطبية باستخدام الأوزون والبلازما، وسالم نبيل عن ابتكاره نظام التوجيه الذكي في المركبات، وابانوب جمال عن ابتكاره جهاز لاستخلاص المادة الفعالة من النبات في خطوة واحدة، وايهاب عادل عن ابتكار نظام تأمين باستخدام طائرة تأمين، والدكتور محمود جلال عن ابتكاره إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح نبات التين، والدكتور عمرو هلال عن ابتكاره مستخلصات نخالة الأرز، وحصلا على الميدالية البرونزية فدوى الشناوي عن ابتكارها اسورة للكشف عن وظيفة القلب والدكتور الأحمدي حمد عن ابتكاره قرنية اصطناعية.

كما حصل الفريق المصري على 4 ميداليات ذهبية وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، كما قدمت جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية) للفريق المصري دروع وشهادات تقدير، وحصل أيضاً محمود صالح على ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

وقدم الفريق المصري درع أكاديمية البحث العلمي وشهادتين تقدير لجامعة الملك عبدالعزيز السعودية ودرع لدولة كوريا، كما قدمت الصداقة السويسرية المصرية درع و4 شهادات وميداليات إلى الفيدرالية الفرنسية.