شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في «التخابر مع حماس» إلى 28 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في «التخابر مع حماس»، إلى جلسة 28 إبريل، لمرافعة الدفاع.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».