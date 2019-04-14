شكرا لقرائتكم خبر عن جدل في «تشريعية النواب» حول أداء نائب الرئيس اليمين أمام البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المادة 151 مكرر التي تنص على تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية، جدلا عندما طالب عدد من النواب بأن يؤدي نائب الرئيس اليمين أمام مجلس النواب، وهو ما رفضه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا إن أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية لأنه من يقوم بتعيينه وتحديد اختصاصاته ويعفيه من منصبه فلا يجوز أن يؤدى اليمين أمام البرلمان.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الأحد، أن النظام المصري برلماني مطعم ببعض مظاهر النظام الرئاسي، والنص على أداء اليمين اما الرئيس حتى احافظ على هذا النظام الذي قام عليه وادخال البرلمان في الامر يخل بالفلسفة القائم عليها النظام.

وعلق الدكتور صلاح عبدالبديع، قائلا إنه اتساقا مع المادة الخامسة من الدستور، يجب أن يخضع رئيس الجمهورية للمسائلة أمام البرلمان فيجب ان يكون هناك مسؤولية عن الاختصاصات الممنوحة لممثلى الرئيس، الامر الذي يقتضى ان تكون المسائلة اما البرلمان كما يحدث مع الرئيس لانه يحمل نفس الاختصاصات.

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و رد «عبدالعال» قائلا: «المسؤولية ملازمة للسلطة ولا دخل للبرلمان على الإطلاق وكل ما يأخذه الرئيس من قرارات يصل للبرلمان وإذا وجدت أي أخطاء جسيمة من نوابه فسيتحملها الرئيس باعتباره من اختار ومن عين».

و طالب النائب أبوالمعاطى مصطفى بألا يكون نائب الرئيس قريبا له حتى الدرجة الرابعة، وعلق «عبدالعال» ضاحكا :«هنخليها من الدرجة العشرين متقلقش».

و قال النائب إيهاب الخولى إن الرئيس له أكثر من صفة فهو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالى هو المحدد لنطاق الاختصاصات، فلا يجوز ان يعرض منصب النائب على البرلمان لانه ينتقص من اختصاص أصيل للرئيس.

ووافقت اللجنة على المادة بأغلبية الأعضاء كما وردت في تقرير اللجنة.