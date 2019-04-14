شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان ووزارة التخطيط تطلقان حملة «ابدأ مستقبلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حملة «ابدأ مستقبلك» بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة.

وشهد إطلاق المبادرة كل من الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حمادة رجب أستاذ التخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق الحملة بالجامعة.

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وأكد الدكتور أحمد غلاب، أن الحملة تهدف إلى تأهيل طلاب الجامعة للدخول في سوق العمل ومساعدتهم في مجالات ريادة الأعمال وبلورة أفكار الشباب إلى مشروعات تنموية مفيدة لهم وللوطن.

وأضاف أن الحملة سوف تتضمن تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف مجالات العمل.

وأشار إلى أن هذه الفاعليات سوف يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجامعة ومشروع رواد 2030، وذلك إيمانا منا بدور الجامعة في دعم وتمكين الشباب المصرى علمياً وعملياً في مجال ريادة الأعمال وذلك من خلال نشر هذه الثقافة عن طريق هذا المشروع.