شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى:نفذنا ضربات جوية على مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبيى، إن القوات الجوية نفذت غارات جوية في محيط منطقة الكريمية، مشيرا الى أن القوات تتقدم بشكل ممتاز في محور صلاح الدين ، كما تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس.

وأكد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، أن العمليات الرئيسية تركز على تدمير مراكز قوى العدو، ونتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن ، في معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسي للميليشيات، مشيراً إلى أن الطائرة التي سقطت فوق عين زارة جنوبي طرابلس أصيبت بشظايا صاروخ.