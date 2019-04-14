شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يونيو.. حكم الاستئناف فى دعوى الفنانة سميحة أيوب لإثبات طلاقها بعقد عرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، جلسة 11 يونيو للحكم فى الدعوى رقم 28 لسنة 2018 المقدمة من الفنانة سميحة أيوب ضد زوجها لإثبات طلاقها بعقد عرفي.

كانت الفنانة سميحة أيوب تزوجت من رجل أعمال بموجب عقد زواج عرفي مبرم بينهما بتاريخ 1-1-2000 ودامت تلك الزيجة 28 يوما، ولظروف صحية للزوج استلزم توقيعه على اقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية بالمستشفى قام قبلها بإيقاع يمين الطلاق على الفنانة وبعد خروجه من المستشفى وشفائه فوجئت بإقامة دعوى ضدها إثبات زواج وعلى الفور قامت الفنانة باقامة دعوى إثبات طلاق.

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وكانت قضت محكمة أول درجة بإ ثبات الزواج ورفض دعوى إثبات الطلاق وقدمت بعدها استئناف على الحكم الصادر وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإحالة الاستئناف للتحقيق لتقديم الطرفين الشهود على واقعة الطلاق أو عدمه.