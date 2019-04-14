شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "مش من حق رئيس الوزراء أو الوزيرة وقف تكليف الأطباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أسباب رفض وزارة الصحة تعيين أطباء جُدد على الرغم من وجود نقص فى عدد الأطباء، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها فى هذا الشأن.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، أن المستشفيات الجامعية لا تتمكن من تعيين النواب، قائلا: "لا أدرى كيف هناك نقص فى الأطباء وتمتنع وزارة الصحة عن تعيين أطباء".

Advertisements

وانتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار وزيرة الصحة بوقف تكليف الأطباء، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية لا تستطيع تعيين نواب أطباء، بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس.

وتابع عبد العال حديثه قائلا: "مش من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء، أن يوقف تكليف الأطباء، لا أدرى كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء، نظرت فى كافة القوانين ولم أجد ما يمنع ومش لاقى مبرر لذلك".

جاء ذلك خلال استعراض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، ومن بينها طلب مناقشة بشأن مشكلة المستشفيات الجامعية بسبب قرار وقف تكليف الأطباء.