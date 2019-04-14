الجامعة العربية تبدى ارتياحها للخطوات الهامة بشأن تحقيق الانتقال السياسى فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية، عن ارتياحها للخطوات الهامة التى أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، بشأن تحقيق الانتقال السياسى. وأعربت الجامعة العربية عن تأييدها للجهود التى يبذلها المجلس العسكرى الانتقالى، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطنى يحقق رغبات وآمال الشعب السودانى فى بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطى المكتمل. Advertisements وأكدت الجامعة العربية على ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسى المأمول، ودعت المجتمع الدولى فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق فى السودان.

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