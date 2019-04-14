المركزى السودانى: تجميد حسابات الوحدات الحكومية بعد حلها من المجلس العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بنك السودان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التى تم حلها من قبل المجلس العسكرى الانتقالي. وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى ومجلس الولايات. Advertisements وكان المجلس العسكرى الانتقالي، قرر فى وقت سابق، حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية. ووعد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

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