شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر العمل العربى يجدد الثقة فى فايز المطيرى بتعيينه مديرا عاما للمنظمة لولاية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مؤتمر العمل العربى، ممثلا فى أطرافه الثلاث (حكومات - أصحاب اﻷعمال - العمال)، تجديد الثقة فى تعيين فايز المطيرى مديرا عاما لمنظمة العمل العربية لولاية ثانية تبدأ من 2019 وحتى 2023 استكمالا لجهوده فى تعزيز ملفات العمل.

وأكد أطراف العمل الثلاث أن الولاية اﻷولى للمدير العام فايز المطيرى شهدت تحقيق العديد من توصيات مؤتمر العمل العربى فضلا عن تحقيق طفرة نوعية فى ملف العمل والعمال. جاء ذلك خلال فعاليات أعمال الجلسة العامة اﻷولى لمؤتمر العمل العربى فى دورته الـ46.

كانت قد بدأت صباح اليوم أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.