انهيار عقار خلف الجامع الأزهر بالدرب الأحمر وإخلاء قاطنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

انهار عقار خلف الجامع الأزهر، في منطقة الدرب الأحمر، وأخلت قوات الحماية المدنية 4 أسر تقطن بالعقار، واُنتدبت لجنة هندسية من محافظة القاهرة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بالقاهرة، بلاغًا بانهيار عقار في شاع الدرديري بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، لرفع الأنقاض وأشرف على اخلاء 4 أسر تقطن بالعقار دون وقوع أي إصابات.

وأفادت المعاينة المبدئية أن العقار مكون من 4 طوابق، وأنه انهار جزئيًا نتيجة سقوط سقف مطبخ الطابق الرابع، وحدوث تصدع في جدرانه، وانتدبت لجنة هندسية من محافظة القاهرة، وحي الدرب الأحمر، لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.